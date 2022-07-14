Врач назвал лучший овощ для лечения язвы желудка

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Врач Эрик Берг рассказал об овоще, который способен благотворно влиять на язву желудка.

Есть много теорий, почему развивается язва: стресс, бактерия Helicobacter pylori, употребление нестероидных препаратов и другие. Бороться с заболеванием можно при помощи лекарств, ингибиторов протонной помпы, которые тормозят выработку соляной кислоты, но при них часто возникают побочные эффекты: боль в животе, повышение риска деменции, возникновение полипов и другие. Однако есть альтернативный способ лечения.

— Проводилось исследование на животных. Ученые сравнили действие омепразола и капустного сока для устранения язвы. Установили, что в группе, где лечились капустным соком, улучшение наблюдается у 83 процентов пациентов. А в группе тех, кому давали лекарства, — 81 процент. В группе, где употребляли капусту и капустный сок, состояние людей пошло на улучшение за 15 дней, а у тех, кто был на препаратах, — за 21, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор объяснил, что в капусте обнаружили группу серосодержащих соединений, которые разрушают и уничтожают Helicobacter pylori, являющуюся провокатором язвы желудка. У здорового человека бактерия никак не оказывает действие на желудок, но в организме больного человека кислотность снижена. Для улучшения состояния доктор рекомендует пить сок из свежей пусты, делать салаты, готовить овощ на пару или квасить его.

Нутрициолог Ксения Черная назвала два продукта, которые провоцируют развитие язвы желудка. По ее словам, из рациона больным нужно навсегда исключить алкоголь и сахар.