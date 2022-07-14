Посвященный памяти Владимира Маяковского фестиваль пройдет на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Фестиваль «Маяковский Fest 2022», посвященный 129-летию со дня рождения одного из самых запоминающихся поэтов XX века, пройдет на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 14 июля.

Фестиваль будет длиться с 19 по 24 июля на площадках выставки. Гости смогут посетить узнать много интересных фактов о жизни и творчестве Владимира Маяковского, посмотреть фильм с поэтом в главной роли и вспомнить его лучшие стихотворения. А юных посетителей ждет увлекательная интерактивная игра, знакомящая с поэзией Серебряного века, отмечается на официальном сайте мэра.

19 июля в павильоне «Рабочий и колхозница» в 19:00 программу фестиваля откроет спектакль под названием «Я САМаяковский», в основу которого легли самые известные стихотворения и отрывки из автобиографии «Я сам». А 20 июля в то же время в Доме культуры ВДНХ пройдет лекция «Зайдите через тысячу лет, там поговорим, или Триумф и трагедия Владимира Маяковского», которую прочтет сотрудник музея В.В. Маяковского и расскажет много интересных подробностей о поэте.

Есть и развлечения для любителей литературы в возрасте от шести до 10 лет — 21 июля в 16:00 в музее славянской письменности «Слово» состоится квест «Поэты Серебряного века — детям: Маяковский, Черный, Хармс». В ходе игры ребята познакомятся со стихотворениями, которые знаменитые поэты написали специально для маленьких читателей.

А чуть позже в тот же день, в 19:00 в Музее кино состоится лекция «Футуристы выходят на экран, или Как Владимир Маяковский покорял кинематограф» об истории советского кинематографа и особенностях съемок в начале XX века. Кроме того, гостям расскажут о том, как сам Маяковский пробовал себя в качестве сценариста и актера. Сразу после лекции состоится просмотр короткометражного художественного фильма «Барышня и хулиган», снятого в 1918 году. Главного героя там сыграл Владимир Маяковский. Это единственный фильм с его участием, который удалось восстановить в 70-е годы XX века.

1/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/3 Кадр из фильма «Барышня и хулиган». Режиссеры Е. Славинский, В. Маяковский. 1918 год / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

22 июля в 19:00 в павильоне «Книги» состоится лекция «Модный Владимир Маяковский, или Как Лиля Брик остригла и переодела поэта». На ней речь пойдет об имидже стихотворца — современники всегда отмечали его безупречный вкус. Посетителям узнают, что предпочитал носить Маяковский, как он создавал свои неповторимые образы.

Женщины, вдохновлявшие поэта, тоже заслужили отдельного внимания на фестивале — им посвящена лекция «Музы Владимира Маяковского, или Почему романтичность не звучит сентиментально», которая пройдет 23 июля в 13:00 в павильоне «Рабочий и колхозница». Слушателям расскажут не только о главной вдохновительнице Лиле, но и о других дамах, чьи образы нашли отражение в лирических произведениях поэта.

24 июля в 16:30 программу фестиваля завершит поэтический вечер «В. Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти», который пройдет на крыше павильона «Рабочий и колхозница». У зрителей будет возможность самостоятельно прочитать на сцене любимые поэтические произведения Маяковского.

Принять участие во всех мероприятиях можно бесплатно, необходимо только предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

А фанаты американского режиссера Вуди Аллена смогут увидеть его картины в летних кинотеатрах сети «Москино» с 17 июля по 10 августа.