Столичная Госавтоинспекция назвала причины самых опасных аварий

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Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

— Наиболее опасными для участников дорожного движения видами происшествий стали наезды на препятствия и опрокидывания транспортных средств, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Также в пресс-службе перечислили нарушения, которые чаще остальных приводили к авариям с пострадавшими и погибшими.

В их число вошли несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перестроения, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

С начала года в Москве зарегистрировали 169 ДТП с участием автомобилей каршеринга, что на 12 процентов меньше аналогичного показателя прошлого года.