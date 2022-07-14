Движение ограничат на некоторых улицах в центре и на юге Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы временно ограничат движение транспорта. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, с 18 июля по 15 сентября в связи с проведением строительных работ на Автозаводской улице около дома 23, корпус 12, перекроют одну полосу движения. А с 1 по 25 сентября будет закрыт прилегающий к этому участку Проектируемый проезд 7012 и организовано приоритетное движение. С 26 по 30 сентября здесь же будет частично занята только одна полоса.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В связи с проведением концерта на Большой спортивной арене в «Лужниках» 15 июля начиная с 23:00 полностью перекроют Проектируемый проезд 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора. Кроме того, будут перекрыты улица Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, а также улица Доватора от Хамовнического Вала до Кооперативной улицы. Ограничения будут действовать до окончания концерта. Парковка на этих участках будет запрещена.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До этого сообщалось, что движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения продлятся до 25 августа. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно.