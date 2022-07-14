Диетолог рассказала о вреде дыни

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила, к каким последствиям для организма может привести злоупотребление дыней.

— Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, ее не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар. Ягода богата витамином С. Содержится примерно треть суточной нормы. Также дыня богата витамином А, каротиноидами, то есть это хорошая польза для зрения, — отметила медик.

Она также добавила, что дыня тяжело усваивается в организме и может вызвать вздутие живота, газообразование, а также негативно влиять на работу ЖКТ. Поэтому рекомендуемая суточная норма такого фрукта — от 300 до 500 граммов.

Медик также пояснила, что дыню необходимо употреблять как самостоятельное блюдо и сочетать с другими фруктами и молочными изделиями не стоит, так как в дальнейшем это приведет к расстройству желудка. Также не рекомендуется употреблять сладость перед сном.

По словам диетолога, лишний сахар, получаемый при поедании дыни, может откладываться в жиры, поэтому лучшее время для приема дыни — это первая половина дня за час до или через два часа после полноценного завтрака или обеда, передает Ura.ru.

До этого диетолог Кэролайн Томпсон рассказала, что потребление зеленых яблок помогает как можно дольше сохранить здоровье и молодость людям старше пятидесяти лет.