Глубокий тоннель под центром Москвы могут построить в рамках МЦД-5

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Специалисты могут построить глубокий тоннель под центром города для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железных дорог в рамках проекта пятого направления Московских центральных диаметров (МЦД-5). Об этом в четверг, 14 июля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Эти радиусы нужно соединять, и подземный тоннель — эффективное решение этой задачи. Сейчас такой вариант прорабатывается специалистами профильных железнодорожных проектных институтов и подразделений Москомархитектуры, — сказала она.

Княжевская добавила, что проект подразумевает строительство четырех подземных станций и пересадки на метро. По ее словам, подобный план сложен в исполнении и дорог финансово. Однако, эффективность такого варианта ожидается достаточно высокая.

На данный момент планируется строительство девяти пешеходных переходов на пятом диаметре. После детальной проверки и анализа транспортной ситуации эксперты решат о судьбе дальнейшего расширения количества остановок.

11 июля заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Проект выглядит так: 89 километров, 39 станций, 11 из них позволяют пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.