Ликсутов рассказал о разработке проекта МЦД-5

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 11 июля.

— Мы с коллегами из РЖД, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина приступили к предпроектным проработкам будущего D5. Он будет одним из самых сложных, востребованных и очень нужных для москвичей и жителей Подмосковья, — сказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что проект возможного МЦД-5 выглядит так: 89 километров, 39 станций, 11 из которых — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры. После запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек.

Ликсутов добавил, что самым сложным в ходе проектных работ оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Решение этого вопроса, как уточняется, позволит сократить время в пути для пассажиров указанных направлений до 30 процентов.

Концепцией предусмотрено строительство новой станции Котляково с пересадкой на одноименную станцию МЦД-2 и Бирюлевскую линию метро, а также четыре станции на подземном участке: «Рижская», «Комсомольская», «Павелецкая» и, опционально, «Китай-Город». Для остальных станций будут разработаны проекты по благоустройству, реконструкции и приведению их в стандарт МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

11 июля сообщалось, что в столичном метрополитене появилось 168 новых вагонов «Москва-2020» за полгода. В частности, в настоящее время уже свыше 100 этих составов ездят на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях.