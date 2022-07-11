Столичное метро получило 168 новых вагонов «Москва — 2020» за полгода

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столичном метрополитене появилось 168 новых вагонов «Москва — 2020» за полгода. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— За эти полгода закупили еще 168 новых вагонов «Москва—2020» — по метро курсирует уже более 100 составов этой серии. Они комфортнее, удобнее и тише своих предшественников, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в настоящее время уже свыше 100 этих составов ездят на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях. При этом с 2010 года для метро было поставлено более четырех тысяч новых вагонов, произведенных на отечественных предприятиях. Столичное метро имеет самый большой парк вагонов в Европе, передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

21 июня Ликсутов рассказал, что в мае этого года в столичном метрополитене начали курсировать четыре новых поезда «Москва — 2020». При этом уже 70 процентов поездов метро — вагоны нового поколения: «Русич» — 11,5 процента от общего парка; «Ока» — 21 процент; «Москва» — 25 процентов; «Москва — 2020» — 12,6 процента.