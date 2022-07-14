Аналитик рассказал, будет ли снижена ключевая ставка в ближайшее время

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Замедление темпов инфляции и курс ниже 60 рублей за доллар — предвестники снижения ключевой ставки. Такую точку зрения в беседе высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его мнению, если до 22 июля рубль не сдаст позиции иностранным валютам, то у Центробанка не будет никаких преград, чтобы воспользоваться этой мерой.

Как добавил Антонов, пик налоговых платежей приходится на 25 июля, но уже 22 июля Банк России проведет заседание по процентной ставке. Ожидается, что снижение ключевой ставки произойдет еще на 50–75 б.п., до 8,75–9 процента, в зависимости от динамики инфляции. При этом эксперт отметил, что темпы инфляции летом традиционно замедляются, в том числе из-за сезонного снижения цен на продовольственные товары.

Рубль оказался ограничен от внешних факторов из-за санкций, поэтому сейчас важно следить за тем, как новости влияют на нефтяные котировки, добавил финансовый аналитик, передает ФАН.

Для доллара и евро ключевым фактором курсообразования является процентная ставка Центробанка, при этом есть вероятность, что скоро доллар будет дороже, чем евро. Об этом рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.