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Экономист предположил, что доллар станет дороже евро

Ирина Игнатенко

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Курс рубля
Общество
Экономист предположил, что доллар станет дороже евро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для доллара и евро ключевым фактором курсообразования является процентная ставка Центробанка, при этом есть вероятность, что скоро доллар будет дороже, чем евро. Об этом рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

По его словам, курс доллара и евро зависит от исключительно от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США. Если в США ЦБ процентную ставку резко повышает, как это сейчас происходит, а Европейский центральный банк ее держит на низком уровне, то возникает разница между процентными ставками.

— Есть определенный интервал колебания процентных ставок. Соответственно, некоторое время евро будет слабеть, потому что пока еще сохраняется дисбаланс, но рано или поздно ситуация изменится на противоположную. Есть вероятность, что доллар станет дороже, чем евро, такое уже было, это был довольно длительный период, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже 12 июля сравнялись. На открытии торгов курс доллара и евро составлял 59,3 рубля. В моменте доллар торговался даже дороже евро, передает издание argumenti.ru.

О том, почему это произошло и какая валюта наиболее привлекательна для сбережений, «Вечерней Москве» рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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