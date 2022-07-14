Диетолог объяснила, как побороть зависимость от фастфуда

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Чтобы побороть постоянную тягу к фастфуду, нужно найти ему правильную альтернативу. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Эксперт привела пример, что полезной альтернативой картофелю фри может стать картофель, запеченный в духовке.

— Надо найти здоровые фастфуду альтернативы, добавлять обязательно к приему пищи травы, салаты, фрукты, овощные гарниры, — пояснила диетолог.

Дианова назвала картошку фри наиболее вредным видом продуктов быстрого питания, так как она содержит много масла. Вся площадь дольки корнеплода при приготовлении во фритюре покрывается корочкой. В ней образуется вредный компонент для почек — акриламид.

Врач отметила, что вред фастфуда заключается не только в появлении зависимости, но и проблем со здоровьем. Так, по ее словам, пациенты с заболеваниями кожи сталкиваются с ухудшениями, так как быстрая еда содержит много сахара и жира. Кроме того, негативными последствиями такого питания становятся лишний вес, панкреатит, холецистит, болезни желудка и желчнокаменная болезнь, пишет URA.RU.

До этого диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила, к каким последствиям для организма может привести злоупотребление дыней.