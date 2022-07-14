«Я ненормальный человек»: Сергей Пенкин рассказал, почему не хочет иметь детей

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61-летний певец Сергей Пенкин рассказал, почему не хочет иметь детей.

Он поделился, что не видит себя в роли родителя, не хочет заниматься воспитательным процессом и сидеть дома с ребенком.

— Я сам не готов воспитывать, потому что я постоянно гуляю, не хочу быть дома. Я, может быть, ненормальный человек, не как все. Но я такой: не хочу сидеть, говорить, что-то воспитывать. Лучше я поеду в школу и позанимаюсь с учениками, — рассказал певец в интервью для YouTube-канала Super.

Главное, ради чего он живет, признался Пенкин, — это искусство. Только в нем он и видит смысл жизни.

— Ради чего жила Майя Плесецкая? Ради искусства. Это такая философия... Мне бы очень хотелось иметь театр, шоу… Я бы все свое здоровье туда вложил. Может быть, я непонятен для кого-то, но я такой. А личное счастье… Я в него, может, уже и не верю. Вы спросите, почему? Потому что я не поверю, что меня полюбит какая-то молодая: зачем ей нужен взрослый мужчина? А детей иметь никогда не поздно. Кто знает, что будет? — сказал артист.

Сергей Пенкин был женат один раз: в 2000 году он зарегистрировал отношения с английской журналисткой русского происхождения Еленой Проценко. Брак просуществовал два года и после этого распался. Последние серьезные отношения у певца были с одесской телеведущей Владленой Пономаренко, однако гражданский брак на расстоянии не сложился.

Певец рассказал, почему так редко появляется на телевидении. Это, считает он, происходит из-за того, что его недолюбливают и предвзято к нему относятся.