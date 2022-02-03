«Раз, и меня нет»: Пенкин рассказал, почему пропал с телевидения

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российский певец Сергей Пенкин объяснил, почему его выступления постоянно вырезают из радио- и телепередач. Подробности он рассказал на YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Пенкин уверен — все дело в том, что артиста просто недолюбливают.

— Пою в дуэте с Таисией Повалий — раз, и меня нет. Пою песню на вечере Шаинского (композитор — прим. «ВМ»), которого я лично знал, был у него дома — меня вырезают. Так было уже несколько раз. Чем это объяснить — не знаю. Объяснить можно одним — нелюбовью ко мне. Даже не знаешь, кому звонить. Ладно, артист не подходит какому-то каналу или радиостанции. Но меня нет и там, и там, — откровенничал Пенкин.

Возвращению на эстраду не помогает даже дружба с его коллегой Аллой Пугачевой, признался артист на YouTube-шоу.

Артист летом в интервью «Вечерней Москве» рассказал о неординарных образах, секрете молодости и выступлении на рок-концерте.

До этого Пенкин объяснил, в чем именно не хочет повторить судьбу Началовой. Певец хочет, чтобы о нем говорили при жизни, ему хочется получить заслуженное звание, поскольку за 30 лет на сцене у него было порядка пяти тысяч концертов.