«Паническое повышение цен»: риелтор оценил ситуацию на столичном рынке недвижимости

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В начале лета цены на столичное жилье в среднем снизились на 2,2 процента. Юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов рассказал, с чем связано понижение цен.

Сильнее всего цены снизились в Центральном округе Москвы.

— Ипотека подорожала, да и к тому же в марте произошло «паническое повышение цен» на жилье, — отметил он.

По словам эксперта, часть россиян отложила продажу жилья до осени. Они считают, что к этому времени спрос на жилье восстановится. Борисов сказал, что покупатели в свою очередь ждут снижения ипотечных ставок.

В режиме ожидания находятся и застройщики. В настоящее время они идут на разнообразные ухищрения для привлечения покупателей. Например, предоставляют скидки.

Некоторые агентства недвижимости отмечали повышение интереса к так называемым альтернативным сделкам вроде обмена трехкомнатной квартиры на две однокомнатные, передает «360».

В столице начали корректироваться цены на жилье после продолжительного периода колебаний и роста. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.