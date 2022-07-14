Москвичей предупредили о дожде и усилении ветра 14 июля
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Во второй половине дня 14 июля в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий: дожди, местами грозы и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.
В связи с этим городские службы были подготовлены к работе в условиях непогоды. На улицах Москвы начали дежурство бригады и водооткачивающая техника ГУП «Мосводосток», а также аварийные бригады инженерных компаний.
Москвичей призвали в непогоду сохранять внимательность на улицах. Не стоит укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать вблизи них автомобили, передает пресс-служба.
До этого столичным автомобилистам порекомендовали быть внимательными за рулем из-за дождя, грозы и сильного ветра, которые ожидаются в городе в четверг, 14 июля. Им напомнили о повышенной внимательности на дорогах в непогоду.