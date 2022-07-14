Дептранс предупредил водителей об опасной ситуации на дорогах из-за грозы

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Столичным автомобилистам порекомендовали быть внимательными за рулем из-за дождя, грозы и сильного ветра, которые ожидаются в городе в четверг, 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня до 21:00 в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили о повышенной внимательности на дорогах в такую погоду, а также о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в Москве к концу недели. По его словам, в столице в четверг, 14 июля, начнется похолодание. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы может выпасть до 14 миллиметров осадков. Уточняется, что максимальная температура в этот день составит 24 градуса тепла.