Синоптик предупредил об аномально холодной погоде в Москве к концу недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в четверг, 14 июля, начнется похолодание. К выходным температура будет в районе плюс 20 градусов и жара не вернется минимум до среды, 20 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В четверг во второй половине дня температура начнет понижаться. В пятницу, 15 июля, будет уже плюс 22-24 градуса, в субботу, 16 июля, — 21-23 градуса тепла, в воскресенье, 17 июля, — плюс 20-21 градус. То есть к выходным по сравнению с жарким началом недели температура понизится на 12-13 градусов. И в общем до конца декады никаких признаков потепления нет, — рассказал он.

Синоптик добавил, что 14 июля в столичном регионе прогнозируют кратковременный дождь, местами сильный, и грозу. В последующие дни будет преимущественно без осадков.

Вильфанд отметил, что температурный фон на 3-3,5 градуса ниже новой климатической нормы.

— Если бы были старые нормы, то я бы сказал, что температура будет около нормы, но так как нормы изменились, повысились, теперь мы будем реже слышать об аномально жаркой погоде и будем привыкать, что погода, которая считалась нормальной, теперь аномально холодная, — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернется жара. По его словам, до конца второй декады июля жара в столицу точно не вернется.