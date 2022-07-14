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Синоптики предупредили жителей столицы о грозе и сильном ветре 14 июля

Елена Самойлова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили жителей столицы о грозе и сильном ветре 14 июля
Фото: Mos.ru / М. Денисова

Гроза и сильный ветер ожидаются в столице в четверг, 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В четверг в столичном регионе ожидаются кратковременный дождь и гроза. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах города может выпасть до 14 миллиметров осадков, а порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Уточняется, что максимальная температура составит 24 градуса тепла.

Горожанам порекомендовали соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу, если это возможно. Автомобилистам напомнили о повышенной внимательности на дорогах в такую погоду, а также о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в Москве к концу недели. По его словам, в столице в четверг, 14 июля, начнется похолодание.

Также 14 июля заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал, можно ли пользоваться смартфоном в грозу.

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