В Москве изъяли 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные полицейские задержали шесть человек, в том числе троих иностранцев, которые подозреваются в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанные поставляли в Москву из Восточной Азии крупные партии немаркированных электронных сигарет.

Никотиносодержащая продукция ввозилась в страну под видом мелких бытовых приборов. Для легализации товара злоумышленники изготавливали фальшивые сопроводительные документы и сертификаты качества. Затем опасные сигареты поставлялись продавались через интернет-магазины.

Экспертиза показала, что содержание никотина в сигаретах значительно больше, чем было заявлено на упаковке. Это создавало угрозу жизни и здоровью потребителей продукции.

— Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъято более 150 тысяч электронных сигарет, наличные денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей, иностранная валюта, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности», резюмировала Волк.

Накануне сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Московской области.