Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно кататься на теплоходе по Москве-реке

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Пассажиры «Доброго автобуса» смогут четыре раза в неделю бесплатно кататься на теплоходе по Москве-реке. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сейчас в Москве уже работает 11 «Добрых автобусов», и для их пассажиров стали доступны новые достопримечательности, среди которых Северный речной вокзал, Московская канатная дорога, а теперь и речные прогулки, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, список мест, куда активные участники «Московского долголетия» смогут отправиться на бесплатные экскурсии, постоянно расширяется. Соглашение по прогулкам на теплоходе подписали руководитель проекта «Добрый автобус» Сабина Цветкова и генеральный директор City Sightseeing Moskva River Евгений Нагин, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

30 июня стало известно, что проект «Добрый автобус» запустит промоэкскурсии для тех, кто только планирует присоединиться к «Московскому долголетию». Первая экскурсия состоится 23 июля.

Отмечается, что попасть на экскурсию можно один раз в году. Для более частого посещения необходимо стать активным участником проекта «Московское долголетие».