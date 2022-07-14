ЦППК начала тестирование нового интерфейса билетных автоматов

Фото: Пресс-служба ЦППК

Россия, Москва, Савёловский вокзал Карта всех событий

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приступила к тестированию нового интерфейса билетных автоматов на семи столичных вокзалах. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Иван Конев в четверг, 14 июля.

— Сокращение длины билета проводится в рамках глобальной программы цифровизации, которую мы реализуем уже несколько лет. Сейчас это нововведение стало возможным благодаря недавнему изменению требований законодательства. Мы активно развиваем наши цифровые каналы продаж — это билетные автоматы, мобильное приложение, сайт, чтобы в будущем полностью уйти от бумажного билета. Также это решение позволит нам в текущих реалиях экономить билетную ленту, — сказал руководитель ведомства.

Тестирование стартовало на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Так, с помощью новой функции записать билет на «Тройку», «Стрелку» или фирменную ЦППК можно с помощью специальных автоматов.

При этом бумажный билет также будет доступен для приобретения. Уточняется, что существует два формата печати бумажного билета.

Первый — это новый мини-билет, в котором будет содержаться лишь информация по поездке. Второй — это билет-чек, который печатается с данными для компенсации проезда.

Отмечается, что нововведение также позволит самостоятельно заменять или обновлять абонементы на новые, а также узнавать о дополнительных функциях карты без дополнительной помощи. Кроме того, если у пассажира не будет при себе транспортной карты, ее можно будет приобрести в залог прямо в автомате.

С начала 2022 года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты более миллиона разовых билетов и абонементов.