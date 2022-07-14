Депутат МГД Гусева: Развитие портала поставщиков Москвы помогает широкому кругу заказчиков и исполнителей

Фото: duma.mos.ru

Развитие возможностей столичного портала поставщиков помогает широкому кругу заказчиков и исполнителей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в четверг, 14 июля.

— В период введения санкций, турбулентности на финансовом рынке, перестройки логистических цепочек работа по поддержке и развитию системы госзаказа крайне важна. Она помогает и заказчикам найти оперативнее, быстрее исполнителей, и бизнесу простроить новые связи, запустить процессы, найти новые пути доставки. В этот период особенно важны такие инструменты, как портал поставщиков: прозрачная, четкая автоматизированная система для поиска подрядчиков, поставщиков, исполнителей в разряде небольших закупок, — подчеркнула Гусева.

Она также добавила, что по итогам первых шести месяцев объем поставок на столичном портале поставщиков вырос на 15 процентов. Такие результаты могут говорить о росте предпринимательской сферы города.

На данный момент в системе закупок задействованы заказчики и поставщики из 39 регионов России. Это дает возможность выйти на новый уровень региональным бизнесменам, а также оперативно поставлять по новым логистическим цепочкам товары в Москву.

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса смогут брать более крупные заказы. В июне было принято постановление, согласно которому с 1 августа предельный размер закупок малого объема на портале поставщиков будет увеличен до пяти миллионов рублей на поставку товаров и до трех миллионов рублей на выполнение работ и оказание услуг, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Гусева сообщила, что дальнейшее развитие системы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) предоставит предпринимателям доступ к заемным средствам.