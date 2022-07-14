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Назван топ‑3 валют, на которые можно смело менять рубли​

Ирина Игнатенко
Финансы
Назван топ‑3 валют, на которые можно смело менять рубли​
Фото: Pixabay

Швейцарский франк, британский фунт стерлингов и австралийский доллар — валюты, которые можно смело использовать для обмена на российский рубль. Об этом сообщил международный финансовый консультант Василий Еременко.

По словам эксперта, еще полгода назад фаворитом был американский доллар. Однако сейчас эксперт рекомендует обратить внимание на другие валюты.

Эксперт добавил, что в настоящее время можно также использовать юань, гонконгский и сингапурский доллары.

Вопрос, в каких пропорциях хранить деньги, достаточно сложный. Нужно смотреть на сферу жизненных интересов человека, считает эксперт.

Если человек за границей бывает редко или не бывает вовсе, тогда половина финансовой подушки – это рубли. Остальную часть, от 2 до 4 месяцев, на которую есть финансовый резерв, уже разумно распределить по различным валютам, передает РИАМО.

Насколько выгодны вложения в юань, рассказал доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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