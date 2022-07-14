Эксперт пояснил, стоит ли вкладывать сбережения в юани

Фото: Unsplash

Насколько выгодны вложения в юань, рассказал доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

По словам эксперта, к китайской валюте можно присмотреться в качестве возможной инвестиции по ряду причин. Во-первых, Китай — основной торговый партнер России. Торговые обороты между Москвой и Пекином продолжают расти. Во-вторых, юань занимает значительную долю на российском валютном рынке.

Кроме того, из-за отрицательной доходности доллара и евро граждане теряют интерес к этим валютам.

А юань как альтернативная валюта становится все более привлекательным активом. С 2016 года он стал международной резервной валютой, и в этом качестве используется в 75 странах. В апреле 2022 года юань стал пятой среди наиболее популярных валют для глобальных платежей, передает aif.ru.

Ранее Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара порекомендовал гражданам страны хранить свои сбережения в рублях, передает издание argumenti.ru.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал «Вечерней Москве», какая валюта наиболее привлекательна для сбережений.