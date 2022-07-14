Воды Черного моря на побережье Анапы стали красными из-за шторма и водорослей

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Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за водорослей, которые шторм разбил на множество частиц и принес к берегу. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

По его ученого, в акватории Черного моря растут бурые и красные водоросли. В середине лета морские растения разрастаются в огромных количествах, в это же время начинается сезон штормов.

— Потому что воздух становится сильно горячим, а вода еще не успевает прогреться адекватно воздуху, и случаются штормовые явления, которые очень сильно влияют на водорослевые заросли. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей, — сказал Сапожников.

Он добавил, что эти же водоросли плавают в толще воды в виде мелких кусочков. Однако эти водоросли не представляют опасности для человека. Кроме того, ученый предположил, что это не единственная причина, из-за чего воды моря могли окраситься в красный цвет.

— Возможно, к массовому отрыву эпифитных нитчатых красных водорослей прибавилось цветение динофлагеллят из рода пророцентрум, которому также могли способствовать дожди в послештормовой период, — цитирует его РИА Новости.

Точная причина перемены цвета морской воды будет установлена после того, как специалисты смогут взять пробы и проведут соответствующее исследование.

Недавно стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 03:45 (мск) 18 июля.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации рассказали, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.