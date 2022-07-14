Эксперты выяснили, как долго москвичи добираются до работы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвичи тратят больше времени на дорогу до работы, чем жители прочих городов-миллионников страны. К такому выводу пришли эксперты сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и геосервиса 2ГИС.

По данным проведенного им опроса, 45 процентов жителей крупных городов добираются до работы на общественном транспорте. Москва и Санкт-Петербург, ожидаемо, возглавили рейтинг по продолжительности такого пути. Так, дорога москвичей занимает в среднем более 46 минут 36 секунд на общественном транспорте и 36 минут 37 секунд на автомобиле.

Среднее расстояние, которое приходится преодолевать на авто до работы, в Москве составляет 17 километров — это почти вдвое больше, чем в Воронеже и Ростове-на-Дону, и на два километра больше, чем в Санкт-Петербурге.

Эксперты также выяснили, что самым удобным для поездок на работу в столице месяцем оказался июль. Больше всего времени москвичи потратили на дорогу в апреле этого года.

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Проект выглядит так: 89 километров, 39 станций, 11 из них позволяют пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.

Он добавил, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек.