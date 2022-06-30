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Эксперты выяснили, сколько времени москвичи тратят на дорогу до работы

Лейла Алиева
Город
Эксперты выяснили, сколько времени москвичи тратят на дорогу до работы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти 70 процентов москвичей ежедневно тратят на дорогу до работы или места учебы один–два часа и более. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили эксперты «Яндекс. Аренды».

— Половина видит в этом проблему и хотела бы сократить время, которое проводит в пути. При этом 61 процент москвичей не готов ради этого менять место жительства, — говорится в сообщении.

Среди причин отказа сменить место жительства жители выделили высокую стоимость аренды (25 процентов опрошенных), неудобный путь до работы (24 процента), а также возможные хлопоты с переездом (18 процентов). Кроме того, при переезде около 40 процентов людей желают остаться в знакомом районе вблизи от места, где они живут в настоящее время.

Около половины респондентов хотели бы остаться в своем районе, если бы перед ними встал вопрос покупки собственной квартиры. Тем не менее сменить район на более привлекательный хотели бы 40 процентов москвичей, а 21 процент не против переезда в другой город, передают «Известия».

В рамках проекта «Активный гражданин» стало доступно голосование, которое позволит оценить пилотную программу «Проектируем район».

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