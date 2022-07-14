Более 1,2 миллиона анализов воды провели с начала года в Москве

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Свыше 1,2 миллиона обследований качества воды провели в городе с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 14 июля.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства круглосуточно следят за качеством воды, которая поступает в квартиры москвичей, сегодня она анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. За полгода проведено более 1,2 миллиона анализов воды, которые в очередной раз подтвердили ее соответствие всем стандартам, ведь для очистки применяются самые передовые технологии, в том числе озоносорбция, — сказал представитель мэрии.

Отмечается, что контроль и анализ воды проводятся в течение всего пути — от водоисточника до потребителя. При этом на территории Москвы с помощью 250 оборудованных станций совершается забор проб.

Также помимо лабораторного контроля функционируют более 500 автоматических анализаторов. Приборы непрерывно проводят анализ изменения показателей мутности, цветности, электропроводности, а полученные данные поступают в единую информационную систему, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

5 июля сообщалось, что все водохранилища Москвы, несмотря на жаркую погоду, наполнены до необходимых отметок и готовы обеспечивать бесперебойное водоснабжение города.

Подготовка питьевой воды для москвичей осуществляется на Рублевской, Северной, Западной и Восточной станциях. Воду для столицы обеспечивают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.