Эксперт назвала трендовую обувь осени-2022

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Какая обувь будет в моде в предстоящем осеннем сезоне рассказала редактор портала Who What Wear Ханна Алмасси.

По словам эксперта, актуальными этой осенью окажутся также туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, ремешками на подъеме и чаще всего закругленными носами), туфли на массивных каблуках и платформе и туфли на низких каблуках с ремешками на пятках.

Кроме того, удачно дополнят образ балетки и туфли из атласа с эластичными бретельками и блестящими украшениями. Как отметила Алмасси, появится тренд и на наряды, в которых колготки подбираются под цвет обуви.

Ранее сообщалось, что туфли и босоножки на платформе, как в 90-х, стали самой актуальной обувью сезона весна – лето 2022 года, передает издание «Профиль».

Россия обладает огромным количеством брендов, которые готовы удовлетворить потребности модников в трендовой одежде. Об этом рассказал стилист Влад Лисовец.