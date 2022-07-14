Цена нефти Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 95долларов за баррель, в последний раз такая стоимость была зафиксирована 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в четверг, 14 июля.

Так, по состоянию на 16:56 по московскому времени стоимость нефти марки Brent опустилась на 3,99 процента — до 95,64 доллара за баррель. При этом цена августовских фьючерсов на продукт марки WTI подешевела на 4,79 процента — до 91,64 доллара.

6 июля цена на нефть производства Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель. Такой показатель появился впервые с 12 апреля.

До этого японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне 50 процентов от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, чиновник привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.