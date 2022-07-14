Названы самые криминальные районы Москвы

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Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

За первые полгода текущего года в столице зарегистрировали чуть более 71 тысячи преступлений — это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом в четверг, 14 июля «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, с января по июнь 2022 года в городе совершено 71 279 преступлений, что на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Нефедова отметила, что лидером среди самых криминальных районов города стал Центральный административный округ Москвы, где зарегистрировали 10 045 преступлений.

Также в тройку наиболее опасных округов вошли Восточный и Юго-Восточный. В них зарегистрировано 8144 и 7867 преступлений соответственно.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, как отбывают наказание приговоренные к исправительным работам в столице.