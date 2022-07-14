Названы самые безопасные округа Москвы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За первые шесть месяцев 2022 года в столице зарегистрировали свыше 71 тысячи преступлений. Это почти на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова назвала «Вечерней Москве» самые безопасные районы города.

По словам собеседницы «ВМ», наименьшее количество преступлений совершено в Зеленограде — всего 1856 случаев. Чуть больше преступлений зарегистрировано в Новой Москве (3006) и Северо-Западном административном округе (5811).

В среду, 22 июня, МВД России предоставило статистические данные о состоянии преступности за первые пять месяцев текущего года. Так, анализ статистики за январь–май текущего года показал, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,8 процента.