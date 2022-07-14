Москвичам рассказали о ходе реабилитации парка «Кусково»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Кусковский лесопарк Карта всех событий

В столичном парке «Кусково» полным ходом идет процесс реабилитации и благоустройства. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель начальника управления по реализации объектов благоустройства столичного департамента капремонта Николай Демышев.

— Отличие в том, что реконструкция — это воссоздание каких-то утерянных элементов, архитектуры, планировочных решений. А реабилитация — это когда мы приводим в надлежащее состояние природную территорию, чтобы в итоге было комфортно как посетителям парка, так и его обитателям — животным и птицам, — объяснил он.

По словам Демышева, в «Кускове» на Радужных прудах работает установка по обезвоживанию ила, а чуть дальше на пруду земснаряд через шланг подает на нее донные отложения.

Всего обновленный вид получат семь водоемов парка и канал Большого Дворцового пруда. Также вдоль дорожек специалисты убирают сухостойные и аварийные деревья, чтобы по ним можно было безопасно прогуливаться.

Идет обустройство и новой дорожно-тропиночной сети. Любителей спорта ждет преображение стадиона «Фрезер», где появится новое футбольное поле с трибунами, а также мини-футбольная площадка, которая зимой будет выполнять функцию катка.

Кроме того, в парке будут переделаны детские площадки. Так, одна из них переместится ближе к Большому дворцовому пруду, передает РИА Новости.

11 июля в парке начали обустройство памп-трека и скейт-парка. Отмечается, что объекты появятся на территориях старой площадки и пустыря.

Памп-трек будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. Его площадь составит 2,7 тысячи квадратных метров.