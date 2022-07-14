Дымовая завеса: закон о запрете электронных сигарет в России могут принять раньше

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Московские правоохранители изъяли около 150 тысяч опасных электронных сигарет в столице. Шесть злоумышленников, среди которых были также иностранцы, смогли организовать поставки крупных партий сигарет без маркировки через Восточную Азию в Москву. Преступный синдикат подделывал сертификаты качества и реализовывал товар через интернет и торговые точки. В настоящее время участники группировки задержаны. Отмечается, что в продукции содержание никотина во много раз превышало допустимую норму, что опасно для потребителей. Во время обыска полиция изъяла также поддельные документы и более 600 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. «Вечерняя Москва» узнала, какие меры сегодня предпринимаются, чтобы избавить табачный рынок от опасных товаров.

По словам депутата Госдумы РФ и члена Комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Алексея Куринного, на самом деле борьба с табакокурением во всех его проявлениях — традиционное курение, жевательный, сосательный табак, электронные сигареты — давно начата в России:

— Как раз в нашу концепцию нулевой терпимости табачных изделий входит задача установить запрет на электронные сигареты. По планам такая мера будет введена в ближайшие два года. Однако, если количество инцидентов и неблагоприятных последствий, связанных с курительными смесями, электронными сигаретами, которые взрывались или травмировали граждан, участится, в таком случае запрет на эти варианты сигарет будет принят намного раньше.

Также парламентарий заметил, что в правительство уже внесен законопроект «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Документ, по его словам, вводит госрегулирование производства и оборота табачной продукции в рамках отдельного отраслевого закона.

Подобная стратегия позволит России к 2025 году прийти к нулевой терпимости по никотину в стране, уточнил спикер:

— Уровень курящих в стране к 2024–2025 году достигнет пяти процентов. Это вполне реальная цифра, ведь мы отталкиваемся от общемировой практики.

И благодаря ему контроль за поступлением на российский рынок табачных изделий будет усилен.

— Любые табачные изделия — это товары, которые входят в список особо контролируемой продукции, поступаемой на российский рынок. Регулировать ввоз этого ассортимента должны таможенная служба, Роспотребнадзор, правоохранительные органы, Росздравнадзор и иные ведомства. Они должны убедиться, что товар сертифицирован, имеются декларации, имеется разрешение на ввоз в Российскую Федерацию, — сказал Куринный.

Эксперт отметил, что в связи с тем, что проект закона о контроле табачных изделий еще не принят полностью, это позволяет мошенникам находить все новые схемы поставок опасных продуктов:

— Пока контроль табачных изделий осуществляется только на законодательном уровне. То есть пока законопроект не получит юридической силы и начнется правоприменительная практика, поступление на наш рынок опасных табачных изделий будет продолжаться, как и подделка документов, сертификатов и маркировок.

Эксперт напомнил, что это уже не первый случай, когда в РФ изымают крупную партию опасных курительных средств. По его словам, «черный рынок» чаще всего заполняют опасным жевательным табаком, который популярен среди молодежи. Куринный подчеркнул, что в РФ были зафиксированы случаи, связанные с отравлением жевательным табаком.

Опасное развлечение

Случаев травмирования при курении электронных сигареты и иных вариантов табачных изделий не так уж и мало.

Так, в конце июня 13-летний подросток в столичном районе Сходня во время курения электронной сигареты получил травмы. Устройство взорвалось у него прямо в руках. В результате мальчик получил множественные осколочные раны губ, носа, правой кисти и грудной клетки.

А 33-летний житель Москвы получил ожог четвертой степени: электронная сигарета взорвалась в кармане его брюк, когда он устанавливал в машине детское кресло.