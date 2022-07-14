Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, отныне не нужно получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о передаче земельных участков общего пользования в общедолевую собственность.

Кроме того, на садовых и огородных земельных участках допускается выращивание сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. Однако необходимо соблюдать земельное законодательство, а также ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, отмечается в документе.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову предложение о том, что мужчинам, занятым в сельском хозяйстве, следует предоставить дополнительный выходной.

Он отметил, что такие специалисты выполняют тяжелую физическую работу, в том числе, при сложных погодных условиях.