Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат предложил предоставить дополнительные выходные работникам села

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат предложил предоставить дополнительные выходные работникам села
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мужчинам, занятым в сельском хозяйстве, следует предоставить дополнительный выходной. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части наделения работающих в сельской местности мужчин правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы, — отметил он.

Он отметил, что такие специалисты выполняют тяжелую физическую работу, в том числе при сложных погодных условиях. Орлов напомнил, что в 2019 году право на один дополнительный неоплачиваемый выходной в месяц было предоставлено российским женщинам, передает RT.

В России необходимо уменьшить трудовую нагрузку на граждан, сократив рабочий день до семи часов в период высоких температур. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Как он заявил в разговоре с «Вечерней Москвой», соответствующая инициатива в ближайшее время будет направлена в Минтруд и Минздрав.

Сельское хозяйство Депутаты Минтруд РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте