Депутат предложил предоставить дополнительные выходные работникам села

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Мужчинам, занятым в сельском хозяйстве, следует предоставить дополнительный выходной. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части наделения работающих в сельской местности мужчин правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы, — отметил он.

Он отметил, что такие специалисты выполняют тяжелую физическую работу, в том числе при сложных погодных условиях. Орлов напомнил, что в 2019 году право на один дополнительный неоплачиваемый выходной в месяц было предоставлено российским женщинам, передает RT.

В России необходимо уменьшить трудовую нагрузку на граждан, сократив рабочий день до семи часов в период высоких температур. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Как он заявил в разговоре с «Вечерней Москвой», соответствующая инициатива в ближайшее время будет направлена в Минтруд и Минздрав.