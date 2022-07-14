Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала о раздражающих желудок продуктах

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о раздражающих желудок продуктах
Фото: depositphotos

Диетолог Василиса Пономарева сообщила, что кофе натощак может плохо влиять на желудок.

— Есть данные исследований, которые говорят, что кофе, употребляемый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови при употреблении натощак. Кроме того, в нем присутствуют поджаренные вещества, способные негативно воздействовать на стенки желудка, провоцируя ощущение изжоги в течение дня, — сообщила эксперт.

Помимо этого, она отметила, что на желудок может агрессивно воздействовать апельсиновый сок из-за кислот. Также эксперт сказала, что на желудок могут плохо действовать дрожжевая выпечка и острые закуски. Также в списке продуктов находится йогурт, сообщает «МедикФорум».

Врач Эрик Берг рассказал об овоще, который способен благотворно влиять на язву желудка. Есть много теорий, почему развивается язва: стресс, бактерия Helicobacter pylori, употребление нестероидных препаратов и другие.

Бороться с заболеванием можно при помощи лекарств, ингибиторов протонной помпы, которые тормозят выработку соляной кислоты, но при них часто возникают побочные эффекты: боль в животе, повышение риска деменции, возникновение полипов и другие. Однако есть альтернативный способ лечения.

Здоровье Правильное питание Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте