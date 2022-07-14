Viola станет преемником бренда Valio в России

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Бренд Viola станет в России преемником финского концерна Valio, который специализируется на молочных продуктах. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что товары с новым логотипом появятся на прилавках российских магазинов уже этим летом. Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком», а Viola была выбрана в связи с лидерством бренда на российском рынке, передает ТАСС.

В марте финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка. Причиной ухода обе компании назвали проводимую Россией спецоперацию на территории Украины.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в компании работает около 400 человек.