Москва сдаст в аренду участок промназначения в поселении Внуковском

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Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Аукцион на право аренды земельного участка в поселении Внуковское для размещения промышленного объекта пройдет в июле — августе 2022 года. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Победителю торгов участок будет предоставлен на семь лет и четыре месяца. После оформления права собственности на построенный объект договор аренды может быть перезаключен на 49 лет для дальнейшей эксплуатации, — сказал представитель мэрии.

По словам Гамана, площадь разыгрываемой на аукционе земли превышает 1,1 гектара. На ней можно будет создать промышленный комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

14 июля сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут арендовать у города восемь помещений по льготной ставке. Отмечается, что три помещения расположились на востоке города.

Их площадь варьируется от 42,5 до 100,1 квадратного метра. На северо-востоке находятся два самых крупных лота — 158,2 и 221 квадратный метр.