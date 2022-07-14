«Серьезные нарушения»: врач назвал возможные причины сильной головной боли у Ксении Бородиной в Турции

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Предположительной причиной головной боли у телеведущей Ксении Бородиной, которую госпитализировали в Турции, мог быть как солнечный удар, так и серьезный инфекционный недуг. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, причин, которые провоцируют возникновение такой симптоматики, — огромное множество:

— При перегревании на солнце — это солнечный удар. Если человек находился в жарком помещении, но не на прямых солнечных лучах, то в таком случае не исключен и тепловой удар. Все эти явления сопровождаются сильной головной болью.

Но стоит заметить, что ухудшение самочувствия с подобной клинической картиной наблюдается при гипертоническом кризе, отметила эксперт:

— Это может быть признаком инсульта или субарахноидального кровоизлияния в мозг. Все эти серьезные нарушения в работе организма тоже сопряжены с сильной головной болью.

В то же время собеседница «ВМ» отметила, что головная боль — это один из самых неспецифических признаков, который может сопровождать абсолютно разные заболевания бактериального или вирусного типа.

— Например, гайморит или опасные воспалительные процессы. Но узнать это можно только во время диагностики, — сказала эксперт.

Врач отметила, что выяснить истинную причину плохого самочувствия артистки позволят только медицинские процедуры — общий анализ крови и магнитно-резонансная томография.

О том, что теледива Ксения Бородина, которая вместе с детьми отдыхает на турецком побережье, пожаловалась на непроходящие головные боли, стало известно накануне. Звезда экрана была вынуждена обратиться к врачам. По словам знаменитости, из-за болей она не может даже поднять голову, к тому же неприятные ощущения отдают в виски и глаза. Бородина призналась, что ее не спасают даже обезболивающие.

Телеведущей уже оказали помощь и назначили курс медикаментозного лечения.