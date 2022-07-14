Выставку «Между землей и небом» в Пушкинском музее продлили до 7 августа

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина снова продлил выставку «Между землей и небом», приуроченную к 85-летию со дня рождения российского художника Эдуарда Штейнберга. Посетить ее можно будет до 7 августа этого года. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба музея.

— Работа выставки «Между землей и небом» продлена до 7 августа, — сказано в сообщении.

Сперва планировалось, что выставка закончится 3 июля. Так, 4 июля в музее сообщили о ее продлении до 24 июля.

Выставка открылась 26 апреля в залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, сообщают в Telegram-канале Пушкинского музея.

Также детский фестиваль рисунков на асфальте «Краски лета» состоится 15 июля в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.».

Стать участниками конкурса могут юные гости музея, которым необходимо будет приобрести входной билет. Мелки для творческого состязания будут предоставлены организаторами фестиваля. Победителей мероприятия ждет путевка в детский городской клуб «Лето Побед».