Движение на участке БКЛ от «Савеловской» до «Петровского парка» перекроют с 23 июля по 22 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

С 23 июля по 22 августа движение на участке БКЛ от станции «Савеловская» до станции «Петровский парк» будет перекрыто. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Меры необходимы для того, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» к действующей линии. После открытия новых станций «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» горожане смогут в два раза быстрее передвигаться между соседними районами и в среднем экономить до 15 минут.

Также у пассажиров появятся новые маршруты, которые позволят избегать поездок в центр для пересадки на другую линию. На время ограничений на новом участке БКЛ уложат более 24 километров силового кабеля и установят оборудование для контроля движения поездов. Помимо этого, будут проведены работы по интеграции инженерных систем и смонтированы 120 светильников в тоннеле, сообщает Telegram-канал ведомства.

14 июля специалисты начали монтаж архитектурного освещения в кассовом зале и на платформе строящейся станции БКЛ метро «Кленовый бульвар». На данный момент специалисты завершили монтаж эскалаторов и продолжают прокладывать инженерные системы. Кроме того, была начата подготовка к проведению обкатки и грузовых испытаний.