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Трамп сообщил, что умерла его первая супруга

Юлия Курганова
В мире
Трамп сообщил, что умерла его первая супруга
Фото: Whitehouse

Первая супруга американского миллиардера, бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ивана Трамп умерла. Ей было 73 года. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил сам Дональд Трамп в соцсети Truth Social, которую он создал после того как его аккаунт в Twitter был заблокирован, пишет газета The Washington Post.

Ивана Трамп была чехословацко-американо-австрийской предпринимательницей и фотомоделью.

Причины ее смерти не называются.

— С прискорбием сообщаю всем тем, кто ее любил, что Ивана Трамп скончалась у себя дома в Нью-Йорке. Покойся с миром, Ивана! — написал Трамп.

Политик назвал экс-супругу «чудесной и удивительной женщиной», которая «прожила прекрасную и вдохновенную жизнь».

Ивана и Дональд Трамп были женаты 15 лет — с 1977 по 1992 год. У пары трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

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