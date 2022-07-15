Бирюков оценил ход благоустройства в Красносельском районе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили уже 50 процентов работ по благоустройству в Красносельском районе. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Обустроим уютные места для отдыха горожан всех возрастов, например, площадь перед выходом из метро «Комсомольская» в сторону Новорязанской улицы превратим в зеленый сквер с современным освещением и комфортными лавочками, — сказал заммэра.

Уже на 75 процентов завершены работы по устройству кабельной канализации общей протяженностью 17 километров, в которую уберут воздушные линии. Также ведется прокладка дополнительной водосточной сети и установка дождеприемных колодцев.

Кроме того, на территории района появится более 170 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Специалисты также оборудуют парковочные карманы для автомобилистов.

Бирюков добавил, что будет проведено озеленение, также идет обустройство газонов, общая площадь которых составит 9,6 тысячи квадратных метров. Основные работы планируется завершить в сентябре 2022 года.

13 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северное Тушино, где под заселение передали первый дом, построенный в рамках программы реновации.

Он также провел встречу с новоселами многоэтажки на Туристской улице, построенной по индивидуальному проекту. Два корпуса здания оснащены подземной парковкой, а на первых этажах в них расположатся предприятия сервиса.