Собянин рассказал о благоустройстве районов Северное и Южное Тушино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северное Тушино, где под заселение передали первый дом, построенный в рамках программы реновации.

— Мы уже многое сделали для комфортной жизни в Северном и Южном Тушине. Благоустроили скверы на Химкинском бульваре, улицах Туристской, Планерной и Героев Панфиловцев. Провели реконструкцию двух детских поликлиник и футбольного поля на Лодочной улице, — сказал глава города.

Он также провел встречу с новоселами многоэтажки на Туристской улице, построенной по индивидуальному проекту. Два корпуса здания оснащены подземной парковкой, а на первых этажах в них расположатся предприятия сервиса.

Мэр отметил, что благоустройство прилегающей к дому территории будет завершено до конца года. Также специалисты в настоящее время приводят в порядок зеленую зону на бульваре Яна Райниса, где появятся оборудованные места для отдыха и занятий спортом.

Собянин напомнил, что уже были отремонтированы здания Первой московской школы искусств имени Оборина, помещения Центральной детской библиотеки № 226 на улице Свободы, а также культурного центра «Алые паруса».

При этом на транспортную ситуацию в районе положительно повлияла реконструкция Волоколамского шоссе. Глава города добавил, что в ближайшие несколько лет планируется благоустроить 38 дворовых территорий, парк «Дубовая роща «Маяк» и подходы к ТПУ «Сходненская». Также будут отремонтированы три библиотеки и здания филиалов городской поликлиники № 219 на улицах Планерной и Вилиса Лациса, написал Собянин в Telegram-канале.

13 июля Собянин также открыл седьмой флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в СЗАО.