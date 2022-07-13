Собянин открыл седьмой по счету флагманский центр госуслуг «Мои документы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 июля, открыл седьмой флагманский центр государственных услуг «Мои документы» на северо-западе столицы. Он будет выполнять функции ФЦ района Северное Тушино.

— Поздравляю с новосельем. Замечательный центр, в котором можно получить все услуги: федеральные, региональные, от регистрации машины до регистрации брака, — заявил Собянин.

Мэр города пообщался со специалистами центра, поблагодарил их за работу и пожелал успехов в дальнейшем.

Кроме того, Собянин осмотрел дом по программе реновации в Северном Тушине, поговорил с новоселами, а также проинспектировал результаты благоустройства сквера на Туристкой улице и ход работ на бульваре Яна Райниса.

Центр «Мои документы» на северо-западе столицы находится на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» около станции метро «Сходненская». Новый МФЦ будет принимать до 1,2 тысячи человек в сутки и, помимо стандартных государственных услуг, будет предоставлять услуги ГБУ «Малый бизнес Москвы», ГИБДД и ЗАГС.

До этого Собянин заявил, что постоянный мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию необходимо продолжить, так как эти объекты портят архитектурный облик столицы и могут причинить вред жителям города.