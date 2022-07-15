Москвичей пригласили на фестиваль «Вкусы России»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Ореховый бульвар Карта всех событий

Гастрономический фестиваль «Вкусы России», объединивший производителей из разных уголков страны, проходит в Москве. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Горожане могут, прогуливаясь по фестивальным площадкам, выбрать оригинальные продукты к домашнему столу. Так, на Тверской площади гостей встречает богатый выбор продукции от калининградских компаний: фуа-гра, утиные риеты и риеты с кусочками фуа-гра, паштеты из утиных бедрышек, вяленая утиная грудка, копченая утиная грудка и самые разнообразные соусы.

Там же гости фестиваля смогут попробовать и приобрести к столу соленые таежные грибы, вяленые ягоды из тайги, варенье из шишек, кедровые шишки и масло. А производители из Крыма доставили на площадку свои оригинальные сыры.

На Пушкинской набережной гости смогут продегустировать и приобрести понравившуюся продукцию, в том числе и от победителей и финалистов Национального конкурса «Вкусы России». А на Профсоюзной улице в Обручевском районе на прилавках представлены сыровяленые и сырокопченые деликатесы и колбасы, паштеты, риеты и соусы, а еще выдержанные и мягкие сыры.

Гостям Вешняковской улицы предложат богатый выбор молочных продуктов из Вологды: сливочное масло, полутвердый и плавленый сыры, сырки глазированные, творог и творожную массу.

При этом на Ореховый бульвар в районе Зябликово приглашают поклонников традиционных сладких угощений и напитков. Кроме того, гостей гастрономического фестиваля ждут увлекательные кулинарные и творческие мастер-классы, а также оригинальные выступления артистов.

14 июля в столице стартовал фестиваль «Вкусы России». Попробовать национальные угощения можно более чем на 20 площадках.

Старт большому гастрономическому событию дали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на площадке в Парке Горького. Гастрономическую географию нашей необъятной страны можно прочувствовать на набережной парка.