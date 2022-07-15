Онкологи в Москве пройдут специализированное обучение

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врачи-онкологи пройдут масштабную образовательную программу, организованную Кадровым центром Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 13 июля.

По ее словам, программа состоит из одного базового и 13 специализированных модулей. Онкологи обучаются современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, изучают особенности работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и городском канцер-регистре, современные методы диагностики и лечения онкопациентов в соответствии со столичным онкологическим стандартом.

— Очень важно, чтобы врачи московской системы здравоохранения не только владели самыми передовыми методами диагностики и лечения, но и прекрасно знали особенности маршрутизации пациентов, пользовались возможностями цифровой системы здравоохранения и владели другими ключевыми навыками, необходимыми для оказания эффективной онкологической помощи в столице, — заявила Ракова.

Она добавила, что базовый модуль (36 часов) уже прошли более 300 онкологов. В июле стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов. Он состоит из пяти блоков и рассчитан на 108 учебных часов.

Главный онколог депздрава, директор столичного клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков подчеркнул, что при создании спецпрограммы для онкологов специалисты учли необходимые врачам для оказания помощи пациентам знания и умения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы.