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Искусственный интеллект научился распознавать плоскостопие в столичных поликлиниках

Александр Афонин
Город
Искусственный интеллект научился распознавать плоскостопие в столичных поликлиниках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров в четверг, 14 июля.

— Нововведение упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также определение его степени, позволяет врачам экономить время на описании нормы и результатов исследований. Благодаря расширению возможностей цифровых сервисов сейчас умные алгоритмы помогают в поиске заболеваний уже по 11 различным направлениям, — сказал он.

Отмечается, что перед началом работы нейросети проходят ряд тестирований. Научные сотрудники, инженеры и врачи-эксперты проверяют алгоритмы программы, после чего их запускают в поликлиниках, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 июня искусственный интеллект, созданный в столице, научился определять с помощью компьютерной томографии еще одну патологию легких — гидроторакс. Сервисы подсвечивают области, на которые врачу следует обратить особое внимание, а также сортируют исследования по срочности.

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