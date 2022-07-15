Москвичи решили более 100 тысяч вопросов в сфере ЖКХ с помощью mos.ru

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Жители Москвы с начала работы на mos.ru единого диспетчерского центра (ЕДЦ) направили в сервис «Вызов мастера» более 100 тысяч заявок по вопросам ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 15 июля.

— Сейчас все больше москвичей предпочитает обращаться в ЕДЦ именно через онлайн-сервис на mos.ru. Это удобно: заявку можно подать с любого электронного устройства за несколько кликов и отслеживать ее статус в личном кабинете. Большинство заявок, поступивших в ЕДЦ через сервис, касается неисправности освещения в подъезде. Также в числе востребованных тематик — работа лифтов, теплоснабжение и электрика, уборка в подъезде, — пояснил заместитель главы департамента информационных технологий города Роман Урнышев.

В департаменте ЖКХ столицы добавили, что сервис «Вызов мастера» позволяет быстро реагировать на заявки горожан и эффективно решать вопросы в сфере городского хозяйства.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что обратиться в ЕДЦ можно с помощью платформы «Электронный дом», портала mos.ru, а также позвонив на горячую линию.

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